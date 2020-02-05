美國總統川普於美東時間4日晚間9時（台灣時間5日上午10時）發表國情咨文演說，川普開宗明義指出，「美國的前途一片光明」，一如外界預期，他藉由這場演說力推自己執政政績，希望說服美國選民在今年的大選中投票給他。

外界關注川普是否會在國情咨文演說中，親自公開討論彈劾案。

川普如英雄般走進國會殿堂講台時，領導彈劾的眾院議長裴洛西伸手，準備和他握手，但川普並未理會。

川普的演講開宗明義指出，「美國的前途一片光明，其他國家遠遠落後。」他說，他的遠景證明，「我們正在打造世上最繁榮，也最富包容力的社會，人人都能共享美國無與倫比的成功，每個社區都能參與非凡的興盛。」

美國有線電視新聞網（CNN）先前分析指出，川普在發表國情咨文當天，面對參眾兩院的彈劾指控者與支持者，將大讚在他領導下的美國經濟，同時揶揄民主黨健保提案，川普將大讚任內政績，希望能說服美國人，在11月3日的大選中，能再讓他執政4年。

此外《紐約時報》（New York Times）先前也分析，今日演說最大焦點在於，川普會否在全國民眾面前談論彈劾案。川普一直希望參議院在演說前結束彈劾審判，如此一來他就能藉由這個全國實況轉播的黃金時段向所有美國人宣告自己的勝利，不過事與願違，參議院將審判表決延後至當地時間5日（台灣時間6日）。

不過報導也分析，川普屆時如果談論彈劾案，對外界而言不會太意外，畢竟過去幾個月來，他就不斷抨擊民主黨啟動的彈劾調查是「獵巫」、「騙局」。川普將是史上首位在參議院彈劾審判期間發表國情咨文演說的美國總統。

白宮官員先前已透露，此次演說主題將是「偉大的美國人回來了」，預計他將聚焦任內經濟、縮減軍事費用等政績。

值得注意的是，此次川普夾在參院彈劾投票和民主黨愛荷華州總統提名人選舉之間發表國情咨文演說。他發表演說時，好幾個月來都沒和他交談的民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）就坐在後面。

CNN報導，令人意外的是，白宮邀請了委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）出席，而他也是美國和超過50個國家認定的委國領導人。報導說，川普可能要藉他痛批社會主義，對民主黨指桑罵槐，尤其是角逐民主黨總統提名聲勢大振的社會主義者桑德斯（Bernie Sanders）。

這是美國總統川普任內第三場國情咨文演說（State of the Union Address），地點在美國民主黨議員占多數的眾議院。

(中時電子報)