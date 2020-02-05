彈劾案在身的美國總統川普4日晚間發表任內第3場國情咨文演說，他與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）狹路相逢，當裴洛西伸手準備和川普握手時，川普視而不見；後續，當川普演講結束後，更被目擊怒撕講稿。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，當川普結束演說時，議員紛紛起身鼓掌，只見裴洛西把手中的國情咨文講稿撕了。
數月來，美國總統川普因民主黨國會議員發起的彈劾調查神經緊繃，原本他和裴洛西關係就不睦，在民主黨去年9月展開彈劾調查後，關係更加惡化，據傳兩人已數月未說話，而據CNN報導，裴洛西也證實，自從去年10月起，將近4個月來，兩人都沒說過話。
緊張關係也延續到國情咨文演說上，當川普4日晚如英雄般走上國會殿堂講台時，直播畫面顯示，裴洛西伸手準備和他握手，但川普完全視而不見，將演講稿副本交給裴洛西後就直接上台。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。