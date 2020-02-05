川普在國會發表國情咨文結束，眾議院議長裴洛西當場撕掉川普演說講稿。（路透社）

彈劾案在身的美國總統川普4日晚間發表任內第3場國情咨文演說，他與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）狹路相逢，當裴洛西伸手準備和川普握手時，川普視而不見；後續，當川普演講結束後，更被目擊怒撕講稿。

川普在國會發表國情咨文時與眾議院議長裴洛西狹路相逢，當裴洛西伸手準備和川普握手時，川普視而不見。

Pelosi tore up Trump’s #SOTU speech as soon as it ended 👀 pic.twitter.com/dbAytKTBpY — NowThis (@nowthisnews) February 5, 2020

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當川普結束演說時，議員紛紛起身鼓掌，只見裴洛西把手中的國情咨文講稿撕了。

數月來，美國總統川普因民主黨國會議員發起的彈劾調查神經緊繃，原本他和裴洛西關係就不睦，在民主黨去年9月展開彈劾調查後，關係更加惡化，據傳兩人已數月未說話，而據CNN報導，裴洛西也證實，自從去年10月起，將近4個月來，兩人都沒說過話。

川普在國會發表國情咨文時，眾議院議長裴洛西幾乎沒注意演講，有時一臉低頭看講稿，對於全長鼓掌幾乎面無表情。（路透社）

緊張關係也延續到國情咨文演說上，當川普4日晚如英雄般走上國會殿堂講台時，直播畫面顯示，裴洛西伸手準備和他握手，但川普完全視而不見，將演講稿副本交給裴洛西後就直接上台。

(中時電子報)