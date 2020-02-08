武漢肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念；鏡頭前總戴口罩的台北市長柯文哲，更成綠營痛批對象。徐巧芯痛批，口罩禮讓運動值得鼓勵，但戴不戴口罩屬個人自由，既然政府已制定7天限購2口罩制度，只要不囤積、照規矩，便不該將拿戴口罩做政治攻擊工具。

徐巧芯昨日（7）在臉書發文，劈頭表示：「關於口罩——我願意讓其他人先領，但也覺得應該要尊重想戴口罩的人保護自己。」

徐巧芯指出：「最近一直在吵『出門在外到底需不需要戴口罩』，甚至幾位民進黨立委出言批評戴口罩的政治人物，例如『要柯文哲把口罩拿下來』，好像現在出門在外戴口罩變成一件負面的事一樣。但同時，近期每天都會傳出有居家隔離者跑到外面的事件。舉例來說，今天下午在我的選區就有應隔離者離開家去超商買東西。多數民眾雖然健康，但根本無法完全防範遇到這類人，因此想要保護自己是很正常的事！」

不僅如此，徐巧芯直言：「政府既然也已經制定了七天內可買兩個口罩的制度，那麼民眾或政治人物要不要戴口罩，只要不囤積，按照政府制度購買就好吧！禮讓口罩值得鼓勵，也可以多多宣傳，但我建議不要以此攻擊戴口罩的人，互相尊重彼此的選擇吧。」

(中時電子報)