泰森第八回合打倒道格拉斯，但是道格拉斯在10秒前起身。（美聯社資料照）

30年前，1990年2月11日，不可一世的無庸置疑重量級拳王「鐵拳」泰森(Mike Tyson)在東京巨蛋被一個小角色「毀滅者」道格拉斯(James Douglas)給打倒。此後的幾個月，道格拉斯沉浸在童話般的美好時光，至今他仍忘不了那一晚與那一刻。

「我針對泰森備下了完美的戰術。」道格拉斯的母親於比賽前23天去世，他不是抱著拿錢挨揍的心態上陣，他是真的想要打敗泰森。當時泰森37勝0敗橫掃拳壇，雙方實力的懸殊讓所有莊家都不接受投注，沒人相信道格拉斯能贏。

第八回合，泰森的惡夢降臨，挨了他一記右手炸彈拳的道格拉斯居然在數到10秒之前起身，令人難以置信。第十回合，強弩之末的泰森被道格拉斯一記左拳打倒，並且裁判數完了10秒，震撼體育界。30年後，道格拉斯這一拳仍是拳壇史上最大冷門。

泰森究竟怎輸的？外界認為泰森輕敵而缺乏準備，夜夜眠花宿柳，遭爆嗑藥嗨過頭，甚至被練拳對手打倒。無論如何，道格拉斯拿下拳王後，初次防衛戰就敗給了另一位傳奇賀利菲德(Evander Holyfield)。

道格拉斯在輸掉的那場衛冕戰賺進2460萬美元，隨即退休。儘管大部分拳迷沒把他當一回事，今年59歲的道格拉斯仍心滿意足。他前陣子對美媒說：「擊倒泰森是我這輩子最神奇的一刻，我至今依然深受感動。」

(中時電子報)