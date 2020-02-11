新冠肺炎疫情全球延燒，各國相繼出動撤僑班機要載回滯留大陸湖北省的本國僑民，一名俄羅斯女大學生幸運搭上俄國的撤僑專機，不過她透露整趟行程相當「糟糕」，機上沒廁所、座位沒安全帶，讓她感覺這趟返鄉之路「特別漫長、難熬」。

俄羅斯IL-76軍用運輸機撤僑專機內部情形。

為避免本國國民健康受威脅，各國陸續出動多架班機要撤回滯留大陸的僑民，有些國家包下國籍航空客機，例如日本，有些國家動用貨機，例如美國，另外也有國家使用軍用運輸機，譬如俄羅斯。

不過搭乘撤僑專機的感受是如何呢？德國之聲報導，目前正在西伯利亞秋門市（Tyumen）一間旅館進行隔離的俄羅斯女大生瑪琳娜（Marina Sajzewa）透露，她所搭乘的俄羅斯伊留伸IL-76軍用運輸機撤僑專機相當「糟糕」，座椅是木板凳，沒有安全帶，機上也沒有廁所，只有一個用帳篷和一個桶子搭成的簡易廁所，機艙內又熱又吵。

他們就這樣搭了12小時，途中機組員多次為他們量體溫，飛機半路還降落西伯利亞一座城市加油，當時室外氣溫是零下30度，儘管官方為他們設置了臨時帳篷，並且提供茶飲、食物，不過食材很快就因為溫度低而凍住，瑪琳娜形容，這一趟回家的路「特別漫長、難熬」。

瑪琳娜也描述自己入住旅館進行防疫隔離的經過。全身穿戴防護衣的醫生接待了這些返國僑民，儘管他們搭了12小時的飛機，抵達旅館時卻沒有被提供水和椅子，所有人都站著聽完隔離規定及房間分配名單，14天內都不准離開房間，如有違規，隔離時間就必須重頭算起。瑪琳娜說自己起初被分配到一間三人房，在抗議後，她現在和另一個人住一間，不過預期後續還會有別人入住。

房間裡有一張必須馬上執行的說明書，上頭規定他們脫掉內衣以外身上的所有衣物，將衣物消毒後放進箱子裡，然後去洗澡。不過房間裡的設備相當齊全，有電視、冰箱、熱水瓶、還有茶和巧克力等點心，浴室裡的盥洗用具也相當完備。

另外醫生每天都會來為他們檢查。

(中時電子報)