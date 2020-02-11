北港台汽車站閒置多年，成為環境死角。（張朝欣攝）

雲林縣政府為提升雲林沿海地區大眾運輸品質，規畫把閒置20餘年的北港鎮舊台汽車站活化為「北港轉運站」，北港鎮公所11日表示樂觀其成，配合周邊新開幕大賣場與影城，以及興建中的知名連鎖速食店，將可形成新商圈促進地方發展。

北港舊台汽車站停止營運已23年，車站大樓閒置成為環境死角，地方要求活化聲浪不斷，雲林縣政府因此決定與土地所有單位國有財產署合作，規畫以民間參與興建、營運管理的BOT方式興建「北港轉運站」。

雲林縣政府表示，北港舊台汽車站面積約7463平方公尺，目前已著手辦理「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」，完工後能納入北港地區所有國道與地區客運車輛，再透過複合式經營結合商場與娛樂，提升北港與周邊鄉鎮的交通運輸服務。

北港鎮長蕭永義說，目前北港鎮內共有嘉義、台西、日統3家客運，嘉義客運有自己的車站，另2家客運則租地營運，公車進出市區頻繁影響交通順暢，不少鎮民都希望盡速興建轉運站，讓公車改走北港外環道華南路。

蕭永義強調轉運站不僅可讓民眾搭乘公共交通工具更便利，轉運站周邊目前有大賣場與影城，還有興建中的知名連鎖速食店與咖啡店，未來再配合北港糖廠的活化，將可形成1處新商圈，吸引北港朝天宮媽祖廟每年600餘萬人次進香遊客來此消費，促進地方經濟發展。

(中時 )