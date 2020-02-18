英國真人實境節目《愛之島》(Love Island)主持人卡蘿琳·弗拉克(Caroline Flack)週日驚傳在倫敦家中自殺身亡，享年40歲。

卡蘿琳以演員出道，但直到擔任電視節目主持人，主持《愛之島》之後，知名度才逐漸打開。但她的作品遠不及她的情史來得廣為人知。她過去曾經拍拖的對象，包含了哈利王子、歌手哈利·史泰爾斯(Harry Styles)等，去年開始與網球選手劉易斯·巴頓(Lewis Burton)交往。然而，去年12月，劉易斯控告卡蘿琳傷害罪，本案預計下個月開庭。

英國小報紛紛穿鑿附會，報導卡蘿琳對於男友的種種暴力行為，根據《CNN》報導，這些八卦內容造成卡蘿琳極大的心理壓力，據聞有可能因此想不開而尋短。

關於自殺事件的調查，英國警方並未公布任何細節。英國社群媒體的風向，一面倒向歸咎於八卦報對當事人的精神迫害，許多亟欲改造英國媒體生態的聲音響起。

像《愛之島》這樣的真人實境秀，將參與者的生活暴露在觀眾面前，加上現代社群媒體的發達，明星幾乎毫無個人隱私可言。在卡蘿琳過世之後，《愛之島》的未來何去何從，也讓英國民眾議論紛紛。

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(中時電子報)