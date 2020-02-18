新冠肺炎疫情全球延燒，引起人人自危，不少民眾擔憂，飛機上的密閉空間，會不會成為病毒溫床？航空專家表示，飛機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨，真正要擔心的是有帶原者上飛機的風險。

《新加坡海峽時報》報導，國際航空運輸協會醫療顧問鮑爾指出，其實搭飛機被感染的風險，比去公司或去購物中心還低。因為機艙內的空氣每2至3分鐘就會更換一次，艙內空氣是新鮮空氣和再循環空氣各半，而且再循環空氣會先通過過濾系統，可移除99.97%的病毒和細菌，幾乎與外科手術室同等級。

報導指出，新加坡傳染病專家黃乘佑醫師認為，最該擔心的不是飛機上的空氣，而是旁邊有沒有咳嗽、打噴嚏的人；此外，廁所的門把等病患可能接觸的地方，也有傳染病毒的風險。因此，要避免在飛機上被傳染，最重要的是勤洗手，避免非必要的接觸，如果身體不舒服，就不該搭飛機，航空公司也有責任不讓有感染風險的人上飛機。

(中時電子報)