蘇一峰根據目前文獻，用一張圖說明新冠肺炎感染後的病程與相關死亡率。(摘自蘇一峰臉書)

新冠肺炎疫情延燒，國內出現首例死亡病例，胸腔重症醫師蘇一峰表示，關於疫情一次帶來了三個壞消息，對於民眾關心，新冠肺炎的感染死亡率到底是多少？蘇一峰用一張圖推估，從接觸感染到死亡4病程。

蘇一峰在臉書發文指出，中央流行疫情指揮中心16日晚間帶來了下列三個壞消息：

1. 疫情又新增2例，到達20例。

2. 出現疑似社區感染案例，本案例無特別的接觸史。(指揮中心16日晚間更正為「只是社區內零星個案」)

3. 台灣首例死亡案例！本身是61歲男性白牌計程車司機，有B型肝炎與糖尿病史。

因為台灣第一起死亡案例出現，民眾緊張情緒再度上升，並關心新冠肺炎的感染死亡率到底是多少？蘇一峰根據目前文獻得到的資訊、用一張圖來說明新冠肺炎感染後的病程與相關死亡率：

●無症狀(潛伏期)：死亡率極低，主要需要自主隔離，防止疫情傳播。●有症狀(輕微感染)：這時的患者數目最多，大多只是輕微的肺炎，死亡率<1%，目前政策是已住院隔離治療，但是恢復時間長容易造成醫療負擔。

●明顯肺炎(嚴重感染)：此時患者會出現喘的情形，X光也已經出現較明顯變化，需要積極治療與藥物處理和氧氣支持，此時有一定的死亡風險：1-10%

●重症患者：此時肺炎患者出現急性呼吸窘迫症，可能還會併發敗血症與敗血休克，甚至多重器官衰竭，此時需要插管等維生設備，死亡率也提高到20-50%。

國內第19例確診個案是61歲白牌計程車司機，無出國旅遊史，也不是密切接觸者，但平常接送的主要客人是中港澳遊客，2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。

(中時電子報)