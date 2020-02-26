三和走讀學堂實驗小學的學童，用代表家鄉的5種顏色，彩繪「感動鼠」，即日起在太麻里鄉立圖書館展出 。（三和國小提供／莊哲權台東傳真）

三和走讀學堂實驗小學的學童，用代表家鄉的5種顏色，彩繪「感動鼠」，即日起在太麻里鄉立圖書館展出 。（三和國小提供／莊哲權台東傳真）

三和走讀學堂實驗小學的學童，用代表家鄉的5種顏色，彩繪「感動鼠」，即日起在太麻里鄉立圖書館展出 。（三和國小提供／莊哲權台東傳真）

圖書館有老鼠！今年是鼠年，台東縣太麻里鄉三和國小46名學童，以代表家鄉的5種顏色彩繪由藝術家莊普創作的「感動鼠」素胚，小朋友童言童語說，好像在幫老鼠設計衣服，自己就是設計師，46隻塗上在地色彩的老鼠，即日起在太麻里鄉立圖書館展出。

三和走讀學堂實驗小學參與學學文化創意基金會辦理的「小感動鼠」彩繪計畫，去年11月起透過戶外探索課程，帶領全校46學童找到代表家鄉自然環境與人文特產的5種顏色，分別是釋迦綠、 三和定置漁網黑、咖啡果紅、華源海灣藍，及黃金果黃。

指導老師黃睿名說，小朋友們利用5個在地顏色，將藝術家莊普創作的「感動鼠」素胚加以彩繪，歷經2個月完成，好像自己就是設計師，幫上小老鼠穿上彩衣，也彩繪出他們想像中家鄉的美好。

一年甲班妍晴畫的感動鼠叫小黑，因為這是她思念的狗狗，看到感動鼠讓她想到心愛的小黑。羽芊喜歡三和的天空，所以讓感動鼠有天空一樣美麗的顏色；郁絜畫的感動鼠叫冬瓜，因為這是她心愛狗狗的名字，她希望感動鼠也像冬瓜一樣可愛。

太麻里鄉立圖書館即日起推出「數一鼠，鼠來寶」特展，展出46位學童彩繪，每隻都有不同色彩的感動鼠，在鼠年的初春，邀請大家一起到圖書館「鼠來寶」，展期到4月日10止，只要找齊館內所有的感動鼠，還可獲得獎品。

(中時 )