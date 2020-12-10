虎頭埤元旦兒童寫生比賽開始報名，元旦當日9：00至12：00現場作畫，最高獎金3000元，凡參加比賽並繳回畫作者，皆可獲得參加禮一份。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

虎頭埤元旦兒童寫生比賽開始報名，元旦當日9：00至12：00現場作畫，最高獎金3000元，凡參加比賽並繳回畫作者，皆可獲得參加禮一份。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

虎頭埤元旦兒童寫生比賽開始報名，元旦當日9：00至12：00現場作畫，最高獎金3000元，凡參加比賽並繳回畫作者，皆可獲得參加禮一份。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

透過畫筆，記錄下台南美景，虎頭埤元旦兒童寫生比賽開始報名。2021虎埤晨曦在新化(畫)虎頭埤元旦兒童寫生比賽採預約報名，分國小高年級、中年級、低年級及幼稚園等4組，元旦當日9：00至12：00現場作畫，最高獎金3000元，凡參加比賽並繳回畫作者，皆可獲得參加禮一份。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧邀請全國學童報名寫生比賽，在迎接新的一年的同時，好好透過畫筆感受台灣第一水庫虎頭埤的湖光山色，也能到虎頭埤參觀蟋蟀館，這是台灣第一座蟋蟀生態館，除了可以認識蟋蟀的一生外，也能逛逛虎頭埤風景區老照片特展，見證台灣第一水庫百年風華。

虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動由風景區管理所與台南市美術學會共同主辦，現場收件後由事先聘請專家組成的評審委員會立即進行評審，各組並取1-3名及佳作10名，分別頒發獎金、禮品或獎狀，最高獎金3000元。凡參加比賽並繳回畫作者，皆可獲得參加禮一份。

今年元旦有三天連續假期，元旦當天特別優惠參賽者免費入園，陪同家屬可享半價入園，歡迎全家一同前來園區野餐、聽音樂演出，全家共度一個充滿藝文的2021元旦。

(中時 )