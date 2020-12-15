一般都在10月開打的NBA新球季，今年受到新冠疫情影響，順延到12/23開賽，新賽季的「總冠軍」以及「分區冠軍」玩法，運彩已經開盤提供投注，到底哪一個隊伍能奪冠？大家可以趁季初賠率高的時候，買張運彩來驗證一下自己獨到的眼光。

NBA新球季開打 冠軍玩法早買賠率高

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

NBA冠軍玩法說明。(台灣運彩提供)

上球季的「西區冠軍」及「總冠軍」都是由季初看好度數一數二的湖人奪得，大家的意外度不高，至於「東區冠軍」則是由季初奪冠看好度居中排名僅第7的熱火奪得，可說是跌破很多人的眼鏡，當時其冠軍賠率高達20倍，之後隨著熱火比賽戰績的提升，其奪冠看好度不斷提高的情況下，賠率也就隨之下滑，直到奪冠前夕最低的1.4倍，但也有不少眼尖的彩迷季初即看好士官長巴特勒(Jimmy Butler)轉隊效應並購買賠率高達20倍的「東區冠軍」熱火，最終開心抱回高倍獎金，其中投注金額最高的是一位基隆投注站的購券者，他以5,000元的投注抱回10萬元的獎金，不僅眼光獨到而且第一時間即付諸行動，成為獲得這個投注項目最高獎金倍數及金額的中獎人。

2019-2020球季「東區冠軍」熱火賠率走勢。(台灣運彩提供)

NBA全新球季(2020-2021)台北時間12/23(周三)揭開序幕，預計比賽到明年7月，屆時哪支球隊可以奪得分區冠軍及總冠軍，大家可以把握季初高賠率投注的機會，買張運彩驗證一下自己獨到的見解，也有機會抱回高額獎金，在此也整理了近5年(2015-2020)NBA總冠軍、西區冠軍及東區冠軍的奪冠隊伍與其季初的賠率，供大家投注前參考。

NBA總冠軍西區冠軍及東區冠軍的奪冠隊伍與其季初賠率。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)