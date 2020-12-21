快艇今年季後賽被金塊大逆轉之後，新任總教練泰隆盧(Tyronn Lue)打算引入傳奇的三角進攻戰術。這套戰術是由「禪師」菲爾傑克生(Phil Jackson)發揚光大，打造出90年代的公牛王朝與千禧年之後的湖人王朝。

《洛杉磯時報》報導，快艇主將里歐納德(Kawhi Leonard)將成為三角進攻的核心，總教練泰隆盧認為里歐納德具有足夠的低位戰力(禁區的左右兩側)。三角進攻一向最需要的是低位單打能力，麥可喬丹(Michael Jordan)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)都擔任過三角進攻核心，他們的低位單打都是傳奇等級的。

泰隆盧說：「我們放入2、3套的三角戰術，讓里歐納德主打喬丹與布萊恩的位置。他一向尊敬那兩位前輩，我本人也跟他們同隊過，我自己就打過三角戰術，我試著傳授給他們。」

在湖人「歐布連線」打造出的3連霸(2000, 01, 02)，泰隆盧參與其中兩季，接著他轉到巫師，跟麥可喬丹同隊。三角進攻非常困難也不適合現代球風，泰隆盧只是調整混用在進攻體系裡，不會改變整套進攻戰術。三角進攻需要3個人執行，快艇還有保羅喬治(Paul George)、伊巴卡(Serge Ibaka)可以策應里歐納德。

(中時新聞網)