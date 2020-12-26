獨行俠東契奇(Luka Doncic)今年初在明星賽票選差點拉下湖人詹姆斯(LeBron James)，可見他的高人氣。獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)對這位歐洲金童更是十二萬分滿意，他認為東契奇與詹姆斯非常不同，詹姆斯擁有一夫當關的戰力，東契奇更擅長強化隊友。

庫班在ESPN節目說：「這兩人其實不具真正的可比性。詹姆斯一進入NBA就擁有優勢體能，然後不斷擴充他的籃球智商。東契奇是一開始就能夠倚仗籃球智商，並非靠體能取勝，這是完全不同的。」

「詹姆斯擁有隻手接管比賽的能力，他當初沒有很強的隊友，所以他一個人包辦所有的事。東契奇則是讓場上的每個隊友變強，我認為他在這方面比同齡時的詹姆斯更高竿一點。詹姆斯是後來才開始成為那樣的人。」

東契奇身高201公分主打後衛，上季繳出場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻的全能身手，而且一進NBA就很強，自然讓人聯想到詹姆斯。比起詹姆斯驃悍衝殺的打法，東契奇機智靈活的球風也大受球迷歡迎，上季明星賽票選東契奇摘下611萬票，在西區僅次於詹姆斯(627萬票)，勝過東區人氣王阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的590萬票。

(中時新聞網)