杜蘭特和厄文雙雙復出，兩人合力砍下58分，帶領籃網在主場以145比141擊敗老鷹隊，終結對手3連勝，同時本身也中止2連敗。

杜蘭特此役攻下33分、11籃板、8助攻，厄文25分、6助攻，喬哈里斯23分，普林斯12分，傑瑞特艾倫15分、13籃板，沙梅特14分，勒維特10分、8助攻。

老鷹開季3連勝，此役與籃網對轟，可惜最終敗給了奪冠呼聲頗高的籃網，崔楊30分、11助攻，約翰柯林斯30分、10籃板，雷迪許什20分，杭特11分、8籃板，波達諾維奇22分。

打完前三節落後2分的籃網，杜蘭特一上來就飆進三分球，緊接著沙梅特三罰俱中，厄文、喬哈里斯、傑瑞特艾倫接連得手，加上厄文超大號三分球，籃網反超比數137比132，杭特三分線外破網，老鷹將比數縮小至2分差距，隨後採取犯規戰術凍結時間，然而杜蘭特4罰全部得手，最終老鷹以4分之差飲恨敗北，無法延續不敗戰績。

(中時 )