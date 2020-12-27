根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基27日報導，火箭「大鬍子」哈登已經搭機抵達波特蘭，準備在今天上午11點火箭與拓荒者之戰，迎接自己生涯第12個球季正式開打，儘管面對外界批評不夠專業，哈登仍對自己可以上場感到相當激動。

「我們有一個很好的機會，我對於自己即將展開的生涯第12個球季感到興奮，第12年了，我真的很激動，」哈登接受媒體視訊訪問表示，「對於自己能夠上場打球，我從來不認為這是理所當然，也對今晚的比賽我可以上場感到激動。」

哈登21日公然跑去女性友人慶祝派對狂歡，更沒戴上口罩的影片遭到曝光，最後遭到聯盟處罰5萬美元，更被要求必須隔離到美國時間周五，且天天通過核酸檢測，才可重新上場比賽，如果他缺席1場比賽，預計將被扣薪57.3萬美元。

相較於哈登與火箭將在今天迎接新球季第1戰，包含小肯揚馬丁、麥克勒摩兩名檢測呈現陽性球員，以及沃爾、考辛斯、艾瑞克戈登、梅森瓊斯等因接觸感染者必須隔離7天的球員，今天都沒辦法上場比賽，火箭將只剩下9人可以上場輪替。

(中時 )