根據《休士頓紀事報》資深記者費根20日報導，火箭已經確定裁掉「九指射手」傑拉德格林，新球季敲定16人大名單(14人NBA合約、2人雙向合約)，可是只要球隊當中人員出現短缺問題，火箭仍然願意把傑拉德格林重新簽回球隊之中。

小時候曾因意外沒了右手無名指的傑拉德格林，除了是七六人射手丹尼格林的堂哥，也曾拿過2007年灌籃大賽冠軍，但他職業生涯相當坎坷，先後待過塞爾提克、灰狼、火箭、獨行俠、籃網、溜馬、太陽、熱火等隊，如今又遭火箭釋出。

傑拉德格林去年10月因為左腳開刀，上季提前宣告報銷，火箭也在今年2月透過4方交易把他換去金塊，卻馬上遭到金塊釋出，今年12月宣布跟火箭簽下1年無保障合約，沒想到卻因火箭薪資空間突破上限，只好再讓格林變成犧牲品。

畢竟火箭當前還沒找出如何把「大鬍子」哈登交易出去的答案，整體陣容仍有大幅變化的可能性，但火箭總教練西拉斯20日受訪時表示，哈登跟他在熱身賽期間擁有不錯交流，也很投入在訓練當中，看來新球季開打後，哈登還是走不成了！

(中時 )