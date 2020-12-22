NBA上一球季的大黑馬可以說是熱火隊，它在原76人主將士官長巴特勒(Jimmy Butler)轉隊加入後，整個戰力大幅提升，從原本的不怎麼被看好到最後竟奪得東區冠軍，足見球隊陣容變化的重要性。新球季12/23正式開打，這中間各球隊的球員陣容各有變化，哪些球隊的戰力因此大躍進？哪些則是大崩落？都將牽動新球季戰績。

NBA新球季開打 東區奪冠看好度第1名曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

東區的15支球隊中，奪冠看好度大躍進的要算是上一球季例行賽排名僅第7的籃網，新球季在杜蘭特(Kevin Durant)及厄文(Kyrie Irving)2大主將的傷癒歸隊下，奪得東區冠軍的看好度大幅躍升為第1；看好度大崩落的則是上一球季例行賽排名第2的暴龍，在送出主力伊巴卡(Serge Ibaka)及賈索(Marc Gasol)後，東區奪冠戰力看好度大幅下滑到第6。至於原本看好度就很好的公鹿及塞爾提克，分別在送出主力的同時也補進實力相當的戰將，奪冠看好度仍名列前茅，分居2、3名。

東區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

西區的15支球隊，新球季奪冠看好度最佳的還是上球季例行賽戰績1、2名的湖人及快艇，同樣地他們在送出主力的同時也補進實力相當的戰將；奪冠看好度大躍進的要算是上季墊底的勇士，新球季在主將柯瑞(Stephen Curry)傷癒歸隊以及原太陽主將的奧布里(Kelly Oubre Jr.)加入後，奪冠看好度躍升為第4名；至於看好度大崩落的則是雷霆，在送出4大主力施勞德(Dennis Schroder)、保羅(Chris Paul)、亞當斯(Steven Adams)及賈里納里(Danilo Gallinari)後，整個西區奪冠看好度從上季的第5名大崩落到本季的敬陪末座。

西區勇士奪冠看好度大躍升雷霆大崩落。(台灣運彩提供)

NBA全新球季(2020-2021)例行賽台北時間12/23(三)早上由「勇士對籃網」以及「快艇對湖人」揭開序幕，在此提供新球季東、西區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度，大家在觀賽及投注前可以參考。

東區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

西區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)