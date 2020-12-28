中信兄弟今日（28日）宣布，已與新洋投加百利（Gabriel Ynoa）簽約，加百利目前於多明尼加參與冬季聯盟賽事，預計一月份來台並安排進行隔離，完成後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。

來自多明尼加的加百利現年27歲，身高188公分、體重93公斤，右投的加百利曾效力於美國職棒大聯盟大都會及金鶯隊，3年大聯盟資歷中共出賽55場，20場先發，防禦率5.39，其中2019年投球局數110.2局為最多。

加百利今年轉往日本職棒養樂多燕子隊發展，目前則於多明尼加進行冬季聯盟賽事，投球局數14.2局，防禦率1.84，近況優異。

而兄弟今天宣布簽下加百利後，也已完成新球季外援戰力拼圖，將由提前續約的萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula），以及兩位新洋投歐尼爾（Onelki García）、加百利共同強化兄弟投手戰力。

(中時 )