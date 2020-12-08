屏科大鳥類生態研究室設立老鷹棲架，並在棲架上裝設監測相機，拍攝到大卷尾的可愛鏡頭。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏科大鳥類生態研究室設立老鷹棲架，並在棲架上裝設監測相機，拍攝到紅尾伯勞的可愛鏡頭。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏科大鳥類生態研究室設立老鷹棲架，並在棲架上裝設監測相機，拍攝到領角鴞等猛禽的可愛鏡頭。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類生態研究室為了減少老鼠藥、農藥使用，推廣猛禽生物防治法，在多處農田設置「老鷹棲架」，並以自動相機紀錄，至今已超過40種鳥類曾利用過，拍下鳥類可愛照片放上網，讓網友直呼「心都融化了！」

鳥研所在空曠田野中豎起7至9米高的「老鷹棲架」，主要是提供黑翅鳶、領角鴞等猛禽棲息及覓食。研究員洪孝宇說，黑翅鳶習慣於曠野狩獵，在空中定點振翅、懸停，同時搜尋地面獵物，設立棲架方便其抓老鼠，協助農民降低鼠害。

為了迎合不同鳥類喜愛的棲息高度，鳥研所也研發「雙層橫桿」，上層高7米以上適合黑翅鳶，下層高4米吸引領角鴞；目前鳥研所已在台北、台南，高屏等地設立10多支棲架，也輔導更多農民在田裡自己設立。

棲架上也裝設監測相機，記錄下猛禽停歇的瞬間。事後發現棲架很受各種鳥類歡迎，共有40多種鳥類都曾使用過棲架。其中上層黑翅鳶使用數量最多，下層則以領角鴞、大卷尾、紅尾伯勞最常見。

洪孝宇說，40多種鳥類9成以上都是猛禽和食蟲鳥，可提供農田抓鼠、除蟲的生態服務，對抑止農害及環境生態都很有幫助；麻雀、白頭翁等食穀、食果鳥類則較少使用，因沒這個習性，站在架上也容易成為獵物。

(中時 )