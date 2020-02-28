黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

近來引起全球恐慌的新冠肺炎去年底在大陸武漢首度被發現，第一時間當地封城、民眾瘋搶物資口罩的影片不斷流出，最近疫情蔓延到各國，尤其鄰近的韓國確診數已突破2000例，長期定居大陸的黃安今(28日)發文嗆全世界現在才在搶超市，「凡是早早笑中國的，到頭來都會發現自己哭得太晚！」

黃安今發文說看到韓國人、日本人、新加坡人、義大利人都在搶超市，但現在大陸不用搶了，大陸擁有發達的快遞和物流，也有生產供應鏈，起初或許真的會因缺貨造成民眾恐慌搶奪，等供貨穩定後，民眾也懶得搶了，對大陸的應變措施十分有信心。

黃安說，大家現在說一句「武漢加油」，就是為全世界加油，因為在現在地球村的社會裡，沒有國家能置身事外，起初竊笑大陸的，最後都會發現哭的是自己，大陸網友回他說：「蒼天饒過誰」、「國家叫我們不動，我們十幾億人就真的窩家裡不動，外國哪個國家能做到？」、「我家隔壁的超市一切正常，除了麵粉」、「疫情發生後，我們這個四線城市，超市依舊，啥都不缺（除了口罩）」。

(中時電子報)