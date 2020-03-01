繼單日新增813確診創新高後，韓國今（1）日上午再宣布增加376例確診病例，累計境內總確診數上升至3,526人，死亡數維持在17人。此外，1名出生僅45天的新生兒也在今日被判定感染新冠肺炎，他是目前韓國境內年紀最小的感染者。

韓聯社報導，韓國今日再新增376例新冠肺炎病例，累計境內總感染數為3,526例。韓國中央防疫對策本部表示，新增病例中，333例來自爆發新天地教會群聚感染的大邱市，26例來自爆發大南醫院群聚感染的慶尚北道，首爾今日再新增5例確診，釜山2例。

首爾當局表示，全國32,422人將進行病毒檢驗，目前已有61,037人檢驗完畢。

此外，1名出生僅45天的新生兒今日也被判定感染新冠肺炎，他是目前韓國境內年紀最小的感染者。報導指出，小男嬰居住在慶尚北道慶山市，1月15日出生，父母都已確診新冠肺炎，父親是一名新天地教會信徒。小男嬰原本和母親進行隔離，相繼確診後，兩人將被送進醫院治療。

(中時電子報)