日前傳出台中市醫院護理師，向知名連鎖便當店正忠排骨飯訂外送便當竟遭拒，護理師憤而PO網，引發網友熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，防疫期間確實要減少出入醫院，雙方應都各退一步。

黃暐瀚昨（2）日在廣播節目談起正忠排骨議題，也在臉書表示，「正忠排骨，錯了嗎？」台灣確診病例已來到40例，從日本鑽石公主號的病例得知「復陽」的發生，代表病毒的不可預測，新冠肺炎不像SARS，攻擊宿主的強度較弱，存活的可能性，也大大提高。

正忠排骨拒送榮總引發爭議，黃暐瀚說，防疫期間盡量不跑醫院是對的，若送便當的人員不幸染病，又送便當過程中所接觸的對象，有一人發病，那這段時間吃過便當店的客人怎麼辦？便當店必須停業14天，已經購買的食材、等著賺錢的員工，跟後面牽連的員工的家庭經濟來源，又該怎麼辦？

黃暐瀚再次強調，盡量不跑醫院是對的，但或許用語上要更婉轉一點，醫護人員也別生氣、洩氣，台灣不會有人不尊重、不支持醫護人員，「大家都挺你們！」

黃暐瀚也提出建議，這種時候醫院的「行政人員」就該跳出來處理一下，｢找人去買，自己拿回醫院，不就好了？」都各退一步別爭執了。

(中時電子報)