英國威廉王子(Prince William)則被爆出曾患有新冠肺炎COVID-19，震驚了許多人，但是這還不是最勁爆的，另一個著名的八卦小報《國家詢問報》(National Enquirer)還說，威廉王子是罹癌了，目前正在治療中，並且不希望他的弟弟哈利知道此事。

《國家詢問報》最近的封面故事報導說，威廉王子在染上新冠肺炎後住院檢查，發現他已罹癌，「整個英國王室嚇壞了，皇家醫療團隊正密切注意威廉的健康狀況，以防再遭到其他疾病使症狀惡化。

這份小報說，最近劍橋公爵的公開露面行程中，「臉色顯得疲憊不堪」，包括父親查爾斯王儲和祖母伊麗莎白二世女王對他感到擔憂。而妻子凱特（Kate Middleton）很難接受這個壞消息，傳聞說「她面臨精神崩潰」。凱特希望威廉王子能與他的胞弟哈利王子有所和解，家族矛盾沒那麼重要。

不過，對名人報導進行事實核查的網站「緋聞警察」(Gossip cop)不相信這個報導，緋聞警察表示，要是王室不願公開此事，國家詢問報是不可能知道的，另外，這個小報也沒提到威廉罹患哪種癌症，消息來源也是語焉不詳。

緋聞警察認為，先前太陽報報出威廉罹新冠肺炎的事，國家詢問報完全漏掉了，所以該報可能要用這個更大的爆料來找回版面。

而且，這並不是該小報第一次說英國王室罹癌，他們去年曾報導伊麗莎白女王診斷出癌症，但之後他們就沒有後續報導了。實際上，該小報最近幾年經常報導英女王的病危，卻屢屢錯判，顯然他們實在沒有什麼消息來源，可信度並不高。

除了喜歡報英國王室的病災以外，這個小報也喜歡預測公眾人物的死亡，曾經說教宗已死於冠狀病毒，也說過著名歌手菲爾柯林斯(Phil Collins)於聖誕節過世。就像威廉王子一樣，這兩個男人都還活著，並且情況很好。

總之，緋聞警察認為這篇報導完全不可信。

(中時新聞網)