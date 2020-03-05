台灣與馬祖間的海運運輸主要依靠台馬之星及台馬輪，由於新冠肺炎疫情升溫，新華航業公司今（5日）表示，客艙為密閉空間，為防疫需求，民眾搭船全程均請戴口罩，若經測量額溫超過37.5度，將拒絕民眾搭乘。

新華航業公司表示，即日起至3月31日台馬之星進行年度歲修，航班由台馬輪替代，原訂台馬之星旅客系統已轉至台馬輪，另外，因海象不佳，今（5日）由基隆前往馬祖航班停航。

(中時 )