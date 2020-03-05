額溫超過37.5度 台馬之星、台馬輪拒載 12:482020/03/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新華航業公司今（5日）表示，客艙為密閉空間，為防疫需求，民眾搭船全程均請戴口罩，若經測量額溫超過37.5度，將拒絕民眾搭乘。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣與馬祖間的海運運輸主要依靠台馬之星及台馬輪，由於新冠肺炎疫情升溫，新華航業公司今（5日）表示，客艙為密閉空間，為防疫需求，民眾搭船全程均請戴口罩，若經測量額溫超過37.5度，將拒絕民眾搭乘。 新華航業公司表示，即日起至3月31日台馬之星進行年度歲修，航班由台馬輪替代，原訂台馬之星旅客系統已轉至台馬輪，另外，因海象不佳，今（5日）由基隆前往馬祖航班停航。 (中時 ) #公司 #航業 #航班 #民眾 #馬祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 正副機長為何禁吃同餐點？原因曝 14:142020/03/01 日常 日疫情擴大 台日航線大砍班 04:102020/03/02 產業．科技 機票現白菜價 陸民航損失或達千億人幣 13:382020/03/02 財經 馬祖無民進黨黨部 李問號召鄉親入黨 17:222020/03/03 政治 觀光業籲發放國旅消費券 觀光局：納入評估 20:352020/03/03 政治 義境外輸入 浙江新增7確診 04:092020/03/04 焦點新聞 號召百名鄉親入黨 李問拚設馬祖民進黨部 04:102020/03/04 地方新聞 華航慘況如雪崩 林佳龍：42億紓困、勿轉移消費者 09:332020/03/04 生活 大學二階甄試 離島生可視訊面試 01:002020/03/05 政治要聞 社論／疫情明天過後，兩岸沒有明天？ 04:102020/03/05 時論廣場 生活熱門新聞 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 全球首例！染新冠武漢男出院後一周竟復發猝死 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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