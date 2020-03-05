比想像更糟 影曝伊朗醫院堆滿屍袋 15:512020/03/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫療人員1日在伊朗德黑蘭一家醫院診治新冠肺炎病患的畫面。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錄影顯示 伊朗醫院堆滿新冠肺炎病患屍體 伊朗爆發新冠肺炎疫情，從2月19日通報首例至今，才大約兩星期，確診卻已近3,.000人，死亡也直逼100人。 據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，除了上至副總統的高官確診，8%的國會議員染病外，伊朗為了防控疫情，還打算釋放5.4萬囚犯。這一切都顯示，當地的疫情嚴峻，但曝光的影片卻顯示，實際情況可能更嚴重。 據稱由伊朗醫院流出的影片顯示 院內四處堆滿了屍袋 (中時電子報) #確診 #顯示 #伊朗 #疫情 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 伊朗疫情迎高峰期 染病數憂破萬 01:102020/03/01 國際大事 破5千！韓新增374確診 5186人染疫 09:162020/03/03 國際 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 一張圖看懂！新冠肺炎 國內確診關係表曝光 15:062020/03/03 政治 院內群聚7人確診 冰山一角！專家質疑 醫護恐是院內感染源 04:102020/03/04 生活新聞 韓再增293確診！累計5621人染疫 近7成為集體感染 08:552020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 國際熱門新聞 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 時事 不顧世衛譚德塞 德自行宣布新冠全球大流行 - 國際 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 - 國際 比想像更糟 影曝伊朗醫院堆滿屍袋 - 時事 紐約疫情一夜急升 千人隔離 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。