錄影顯示 伊朗醫院堆滿新冠肺炎病患屍體

伊朗爆發新冠肺炎疫情，從2月19日通報首例至今，才大約兩星期，確診卻已近3,.000人，死亡也直逼100人。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，除了上至副總統的高官確診，8%的國會議員染病外，伊朗為了防控疫情，還打算釋放5.4萬囚犯。這一切都顯示，當地的疫情嚴峻，但曝光的影片卻顯示，實際情況可能更嚴重。

據稱由伊朗醫院流出的影片顯示 院內四處堆滿了屍袋

(中時電子報)