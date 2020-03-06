昨宣布確診的澳洲音樂家，曾於228連假期間來台演出，網友PO出的照片顯示團員之間距離很靠近卻疑似皆未戴口罩，而國家交響樂團今也表示，確診個案曾2度入座觀眾席，首次入座時身旁為同行友人及NSO人員。

確診新冠肺炎的澳洲音樂家，曾於2月底時，來台灣國家音樂廳演出，而PTT上的網友也分享NSO排練照片，只見團員之間的距離很近，且似乎都沒戴口罩，而在排練現場難免需要交談討論。

照片曝光後，讓許多網友擔心地留言，「上面照片那一圈…跟同桌吃飯還挺像的，還轉向隔壁那麼近講話」、「照片中的人為了尊重外國嘉賓，全都在室內近距離互動沒戴口罩」、「那幾天跟他有近距離接觸的都危險了」、「慘」。

根據《中央社》報導，國家交響樂團（NSO）今天表示，確診新冠肺炎的澳洲音樂家曾與2月28日和3月1日入座觀眾席，其中2月28日晚間該名音樂家兩側坐的分別是同行友人及NSO的人員，至於3月1日周邊座位的名單正在確認。

而文化部長鄭麗君也宣布，將暫時關閉國家音樂廳，並延後國家樂團及劇團3月的所有國際邀演，今早鄭麗君也親赴立法院總質詢，與防疫指揮官陳時中交換防疫相關的意見。

(中時電子報)