江啟臣就任國民黨主席 接下當選證書 11:292020/03/09 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣（右）從中央選舉委員會召集人許水德（左）手中接下當選證書。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新任黨主席江啟臣，9日宣誓就職。（王英豪攝） 江啟臣希望未來能扮演起承先啟後的角色，促成不同世代的理解與合作。（王英豪攝） 國民黨補選新任黨主席就職典禮9日舉行，新任黨主席江啟臣，從中央選舉委員會召集人許水德手中接下當選證書，致詞希望自己未來能扮演起承先啟後的角色，促成黨內不同世代的理解與合作。 (中時 ) #國民黨 #黨主席 #江啟臣 #就任典禮 #當選證書 #中央選舉委員會 #許水德 也許您會感興趣 推薦閱讀 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 江啟臣篤定勝選 挺韓大將卻嘆了一口氣 18:092020/03/07 政治 國民黨主席補選 卓榮泰：期盼國民黨順利走向未來 19:102020/03/07 政治 韓國瑜發文「國民黨團結出發的好日子」，賀江啟臣當選 20:352020/03/07 政治 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 16:472020/03/08 兩岸 快評》串起藍營世代 脫胎換骨責任大 23:572020/03/08 政治 串起藍營世代 脫胎換骨責任大 04:102020/03/09 政治要聞 政治熱門新聞 口罩實名制獲肯定 洛杉基嘆：若韓國瑜當總統… - 政治 19綠委提案「廢選舉」？村長怒嗆民進黨！ - 政治 張雅琴呼籲還蘇貞昌公道 羅友志神比喻 - 政治 村長震驚透露某政治人物罹癌 網友好擔心 - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。