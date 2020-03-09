國民黨新任黨主席江啟臣，9日宣誓就職。（王英豪攝）

江啟臣希望未來能扮演起承先啟後的角色，促成不同世代的理解與合作。（王英豪攝）

國民黨補選新任黨主席就職典禮9日舉行，新任黨主席江啟臣，從中央選舉委員會召集人許水德手中接下當選證書，致詞希望自己未來能扮演起承先啟後的角色，促成黨內不同世代的理解與合作。

(中時 )