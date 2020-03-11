國民黨主席補選結果出爐，江啟臣高票當選，成為黨史上最年輕主席。對於江啟臣曾說「想透過國民黨平台做兩岸的生意，請離開」，資深媒體人李艷秋覺得眼睛為之一亮，她呼籲江啟臣「表現改革決心」，國民黨仍是在野第一大黨，是維持台灣政黨政治的重要力量，「幾個小買辦都無法處理，任憑民進黨無限期抓著辮子耍，如何重返執政？」

李艷秋在臉書撰寫「國民黨新主席江啟臣，麻煩你『啟程』吧！」一文，她坦言對江不熟悉，印象比較深刻的是他要選台中市長，黨內初選輸給盧秀燕0.06%，他立刻認輸，並且擔任盧秀燕的競選主委，「覺得這個人沒像一般政客死賴活纏，大器而且乾脆」。另一件跟他扯上關係的是他的岳父劉盛良，向國民黨不分區推薦大家傻眼的車宜靜，沒人知道她是誰？有何專長？這個人選不但讓國民黨不分區名單更添爭議，也讓江啟臣岳家在國民黨內的強大影響力曝光。

李艷秋指出，江選黨主席，她對於江曾說的一句話覺得眼睛一亮，「想透過國民黨平台做兩岸生意的，請離開」。她說想必國民黨不少這類的買辦或打著國民黨旗號到大陸吃香喝辣的人，才會讓江啟臣把這件事列為黨主席的政見，只不過，江啟臣沒說要怎麼做。

李艷秋認為，江當然知道哪些國民黨中央委員及中常委在大陸做生意、撈好處，這些人不僅對國民黨毫無貢獻，還讓共產黨看輕看扁國民黨。光是喊話要他們離開，是沒有意義的，把中常委當選名單拿出來清一清，有多少人利用國民黨招搖？有多少人死巴著名銜不放？大選輸到脫褲，黨主席都辭了，中常委竟然還有16人連任？這些人的形象已經讓江的改革還沒開始就成笑話。江真的有心整頓，就從最親近的人開始，不論多親密、多相挺、黨齡有多長。

「表現一下改革的決心吧！」李艷秋直言，國民黨終究有15個縣市長、38席立委，仍是在野第一大黨，是維持台灣政黨政治的重要力量，幾個小買辦都無法處理，任憑民進黨無限期抓著辮子耍，如何重返執政？她認為，現在大陸台辦服務民進黨的工作積分，早就超過國民黨，拉攏民進黨的動作更積極，國民黨必須拿出骨氣、找回尊嚴，唯有如此，日後指責民進黨在大陸吃喝玩樂賺爽爽的時候，才有說服力。

(中時電子報)