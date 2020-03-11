「爆乳甜姐兒」民眾黨新秀蔡宜芳今遭爆料，與同黨中央委員張益贍爆發不淪戀。媒體人林瑋豐表示，民眾黨中評會從處理程序到開除黨籍，只因為柯P心腹蔡璧如先喊話，就開除他，中評會還有獨立性嗎？其他網友則感嘆「揉性震擋(柔性政黨)」這個撕不掉了。

民眾黨自創黨以來，即將黨屬性定位成柔性政黨，但林瑋豐對此今(11日)卻在臉書坦言，「這個柔性政黨，比任何剛性政黨還剛烈。」民進黨桃園市議員「王浩宇上午爆料，才短短幾個小時，台灣民眾黨中評會就開除了張益贍的黨籍。理由是未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略」。

林瑋豐認為，從開除理由到處理程序，都不像一個號稱「柔性政黨」的作為。「柔性政黨黨員，如果都能允許擁有他黨的黨籍了，為什麼不能允許與他黨合作？Z9可以跑去加入三個政黨，張益贍卻不能跟他黨討論合作？為什麼？」。

他質疑，「黨員、支持者和外界，甚至看不到中評會對外說明，他們有沒有向當事人查證？或找來出席中評會說明？有無啟動任何調查程序？」，他不滿表示，「除了王浩宇個人臉書以外，到底有什麼證據？張益贍與王浩宇的聊天紀錄，就能代表這人真的做了什麼嗎？」。

林瑋豐也解釋，「所以民眾黨在2020對時力做了什麼負面選舉策略？如果沒有做的話，那張益贍不就只是跟王浩宇私下打嘴砲誆他？這樣構成開除黨籍？」「更別提中評會開會前，沒有黨職的立委蔡壁如，公開對中評會下指導棋，黨主席的心腹先講話了，中評會還有任何獨立性嗎？」

他強調，「時代力量去年開除高潞•以用，同樣是王浩宇爆料內容，過程儘管也出過爭議，但時力起碼有明確調查流程，有約詢當事人並給予辯答機會，不是在幾個小時內就火速定調」。

最後，林瑋豐強烈質疑，「如果今天王浩宇爆料這種對話就能開除，明天王浩宇手上再拿出跟其他人的對話，會要再開幾次中評會？」。

其他網友則感嘆「揉性震擋(柔性政黨)，這個標籤撕不掉了」、「蔡宜芳跟張益贍就是敗在太高調」。

(中時電子報)