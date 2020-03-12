日前吳宗憲在三立《綜藝大熱門》時指出憂鬱症患者都是因為「不知足」一詞爆出爭議，引發各界撻伐，小燈泡的媽媽、時代力量立委王婉諭在粉專隔空喊話請吳宗憲不要在對病症不了解的情況下輕率發言，12日吳宗憲開直播透露身邊有許多憂鬱症朋友，站在朋友立場，安慰朋友就是希望對方往樂觀、正面的方向思考，因此他口中所說的「不知足」意指「要珍惜手中擁有的，身邊還有愛你的人和父母親」，「畢竟我們是人，面對憂鬱症患者，醫生才有辦法做藥物和身體治療，但朋友就是從旁關心。」

他以晚間與余天太太李亞萍通電話內容打比方，對方向他訴苦有一陣子憂鬱症很辛苦，他安慰李亞萍說：「妳的人生夠精彩了，有這麼好丈夫和孩子，有什麼好憂鬱的？」李亞萍反而回應他：「沒錯啊！要知足惜福！」同時他提到與李明川有多年交情，李明川罹患憂鬱症的期間，他也是鼓勵對方往更美好的部分看齊的，對於這次的事件，「完全就不是從興災樂禍的角度去看待，要往好處想，畢竟好心情是最佳的良藥。」

他澄清節目提供了一個機會教育鼓勵憂鬱症患者要勇敢講出來，不要窩在家裡多往外走，youtube影音也一都未減放在網路上，「請大家看完再來討論，如果要一直以媒體角度來激化對立，那世界上就沒公平正義。」他感慨母親總是告訴他，有任何事件需要回應都不要跟任何人說，「但我覺得這是必要去說的。」

(中時 )