知名造型師李明川日前上《綜藝大熱門》，分享自己成功跨界花藝設計的斜槓生活，他透露自己失眠、憂鬱症，是用花藝療癒了自己，也希望用花藝療癒大家。不料這番言論，意外引來主持人吳宗憲發表了「憂鬱症的原因是因為不知足」這番引來軒然大波的爭議言論。在吳宗憲親自開直播說明自己的立場與態度後，李明川13日深夜也在臉書發文，表示「我是真心相信憲哥是希望我能過得更好才會脫口而出」。

李明川表示，他首先要謝謝所有人正視憂鬱症的相關議題，如果藉此機會能讓更多人討論並理解，他相信也能讓所有的病友更從容自在地面對自己。他謝謝《綜藝大熱門》讓他可以有機會在節目上展現自己的花藝作品，也要謝謝現場所有人對我斜槓生活的支持與肯定。

他說，至於憲哥引發大家討論的關鍵字，他真心相信憲哥是希望他能過得更好才會脱口而出，畢竟他們認識幾十年了，他是不會放在心上啦，「不如就讓我們一起告別『不知足』，迎向『知足常樂』吧～（笑）而且都説了：因為花藝療癒了我，所以我要用我的花藝來療癒大家，在這疫情紛擾的當下，懂得愛、學習愛、分享愛是最重要的事，其他的就let it go吧～（唱）」

文末，李明川也說，「對我來説，憂鬱症不會好，它只會像感冒一樣，當你心理抵抗力變差時，它就會找上門，但只要你學會怎麼跟它相處，其實它也沒有那麼討厭啦，啾咪～」

還原當天播出的這段節目內容，李明川分享他斜槓跨界做花藝的心情，是因為做花藝很療癒，他說之前自己失眠、憂鬱症，「我用花藝療癒我自己，也希望用花藝療癒大家」。吳宗憲一聽，就鼓勵他：「你幹嘛憂鬱症呢？我跟你講吼，三個字，所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因都是因為這三個字，你理解以後就過關了，都是因為⋯⋯聽好了喔，都是因為不、知、足！生命當中要想的是擁有的而不是失去的。人家左腳截肢的，想說還好我還有一隻右腳，是不是？右腳截肢，想說還好我還有第三隻腳。要想著擁有的部分，而不是要想著失去的部分」。

(中時 )