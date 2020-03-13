醫護人員將患者送入武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院。 （新華社）
醫護人員將患者送入武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院。 （新華社）

據《南華早報》（South China Morning Post）看到的中國大陸政府數據顯示，早在去年11月17日時，就出現了首例新冠肺炎病例。

(中時電子報)

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