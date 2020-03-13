南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名醫療人員全副武裝，在湖北省武漢醫院內為病患調整點滴。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醫護人員將患者送入武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院。 （新華社） 據《南華早報》（South China Morning Post）看到的中國大陸政府數據顯示，早在去年11月17日時，就出現了首例新冠肺炎病例。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #大陸 #湖北 #武漢 #新冠肺炎 #首例 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 茵茵馬尾甩臉 害陳零九3秒破功失分 17:202020/03/11 娛樂 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 國際熱門新聞 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 一天墜10趴 道瓊收跌2352點 32年來最慘股災 - 國際 全球疫情本可減緩！美國安顧問狠批陸隱瞞2個月 - 國際 法國總統宣布 疫情才剛開始 全國學校無限期停課 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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