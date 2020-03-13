全民防疫已是當前趨勢，為了堵住新冠肺炎（COVID-19）破口，政府不斷推層出新口罩政策，讓民眾能夠自保。12日開始「口罩實名制2.0」的預購政策，進行分流。不過因為要多付7元運費，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希痛批根本是「把人民當腦殘」。今（13）他從台北開車到花蓮藥局購買口罩，表示「買口罩就是那麼簡單」。

李來希日前就在臉書上大力抨擊口罩實名制2.0政策，他指出「口罩一個收購價0.94元，讓人民死命排隊還不見得買得到，要價5元，是原來價格的5倍，現在又搞個很炫的名堂，紊亂人民的思維，什麼實名制2.0？再加價7元？真的是騙死人不償命」，李來希強調，「其實人民要的真的很簡單，就是原來的品質，原來的價格，隨時買得到，有那麼難嗎？」

李來希今更在臉書指出，早上特地冒著雨從台北開車南下花蓮，出了蘇花改到達花蓮市區後，拿出準備好的健保卡到一間藥局詢問有沒有口罩。他指出，甜美的藥師雖然忙碌，卻也笑臉回應，就這樣順利的買到了兩份6片口罩，隨到隨買不用排隊，藥師基於專業，順便簡單問我身體狀況，「這就是我們所要的簡單親切的購買口罩的模式。」

李來希今在臉書指出，早上特地冒著雨從台北開車南下花蓮藥局，成功買到6片口罩，指出「這就是我們所要的簡單親切的購買口罩的模式。」（摘自李來希臉書）

李來希強調，「誰要什麼口罩實名制2.0，人民要的真的很簡單，日常交易行為越簡單越方便越好，不是嗎？」他反對買口罩竟還要複雜的程序，要先「買讀卡機，還要上網、要預約、要轉帳、要抽籤，還要先付款，最後還要去超商取件，取件還要付通路費。」他說「是頭殼壞掉了嗎？」

李來希為今天的口罩採購滿到滿意，做出總結表示「今天的最新鮮的採購口罩經驗的結論：幸福花蓮，快樂花蓮，歡迎大家到花蓮！呵呵呵呵」。

(中時電子報)