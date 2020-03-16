義大利新冠肺炎疫情嚴重，重災區北部倫巴底大區的一個小鎮貝加莫（Bergamo）一周內就有146人不幸喪命，當地報紙訃文版面從原本的1頁半增張至10頁，令人鼻酸。

義大利新冠肺炎疫情嚴重，北部小鎮貝加莫地方媒體《貝加莫回聲報》3月13日的訃聞竟多達10頁。

義大利昨（15）日單日就新增3,590例新冠肺炎確診病例、368名死亡案例，累計境內共有24,747人感染，1,809人不幸喪生。

據英國《太陽報》（The Sun）報導，疫情重災區的北部倫巴底大區貝加莫小鎮過去一周就有146人死於新冠肺炎。

一名義大利記者David Carretta翻閱當地報紙《貝加莫回聲報》（L'Eco di Bergamo），向外界展示義大利疫情的嚴重程度。

影片中，他先呈現2月9日的報紙，當時訃聞版面還相當小，僅有1頁半，義大利境內那時也只有3例確診，不過接著鏡頭轉到3月13日的報紙，他不斷翻閱訃聞版，上頭滿滿的人名及照片，竟翻了整整10頁、總共花了24秒才翻完。

不過據陸媒「今日頭條」報導，從報紙上很難看出死者是否屬於新冠肺炎，因為訃聞上的死因多僅描述為「因病」或「無法治癒的疾病」。

(中時電子報)