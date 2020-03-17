新冠肺炎肆虐全球的同時，最早爆發疫情的大陸也面臨貓狗生存大戰，因主人離家多時，大量貓狗恐怕已活活餓死，甚至有地方政府擔心寵物會傳染病毒，已下令對滯留在公共場所、無人看管的寵物格殺勿論。

新冠肺炎肆虐大陸，許多居民在封城前離開家園，導致寵物困在家中。

新冠肺炎疫情爆發，許多居民趕在武漢封城前出城，導致寵物受困家中，動保人士前往住家解救挨餓的毛小孩。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，動保團體表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，武漢已有許多貓狗跟著死亡、或是瀕臨死亡，不過牠們的死因並不是病毒，而是被餓死，牠們的主人趕在封城之前離家，至今未歸。

不只是武漢，大陸其他大城市如北京、大連、西安等也都有同樣情形，國際人道對待動物協會（Humane Society International）主任希金斯（Wendy Higgins）表示，難以估算確切數字，不過光是武漢，動保人士就已協助至少1,000戶人家的寵物，因此若以全大陸來看，數字將會非常可觀。

動保團體表示，起初出城人士以為只是短暫離開，因此只為家中毛小孩留下幾天份的食物及水，沒想到疫情延續超過1個月，許多人至今尚未返家。

大陸微善愛護動物協會（Vshine Animal Protection Association）估算，光是湖北省，就有成千上萬隻寵物被留在家裡，許多飼主找上他們幫忙。另外以大連為例，協會收到了400通求救電話，協會人員幫忙救出了約380隻寵物。

此外，2月底，香港傳出全球首例寵物狗確診新冠肺炎案例，激起部分民眾恐慌，以為寵物會傳播新冠病毒，更導致大陸出現針對動物的暴力事件，地方政府警告民眾不要讓狗外出。

一份當地官員刊出的警告指出，一個稱為「Urban Construction Administration」的團體聲稱要撲殺所有在住家之外遊蕩的貓狗，以防止新冠病毒傳播。另外，湖南省洪江市以及浙江省等也都發布告示，如果在公共場所看到寵物、或是無人看管的動物，政府將全面撲殺，絕無例外。

(中時電子報)