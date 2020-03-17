新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往西班牙、葡萄牙11天旅遊，卻遭質疑每人回國居家檢疫14天可領取1萬4000元補助，該團決議今（17日）提前返台。林綺芳今（17日）接受電話訪問時無奈說，「沒有人願意拿生命開玩笑，行程在第3天就已經取消。」

林綺芳表示，該團本來40餘人，因受到疫情影響剩下10多人，「里長有需要照顧里民，當里民已經成團，當里長當然是要帶領他們。」第3天因疫情變得嚴重就已經決定返台，但是因為遇到阿聯酋突然宣布停航，否則早已回到台灣。

另外，依據衛生福利部《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元，將於3月23日起受理申請。該團團員也可依規定申請，可領取1萬4000元補助。

林綺芳強調，出國時根本不知道1萬4000元防疫補助，返國後將住在隔離旅館，造成社會資源浪費深感抱歉。

(中時 )