新冠肺炎（COVID-19）疫情全球警戒，在大家都關注國內防疫時，新北市中和里卻有里長帶頭揪團飛歐洲，招來許多人的砲轟，表示「台灣防疫都那麼努力了」，卻還是有人不顧疫情只想著玩樂。一名藥師看到新聞報導，該團出國玩回來居家檢疫還能爽領1.4萬補助金後，更氣憤表示「很久沒這麼不爽了」！

分享醫藥記事的粉專《藥學人生 - Pharmalife》對中和里長在歐洲疫情高漲情況下硬著頭帶頭出團，竟還能領到居家簡疫補助費感到相當不滿，開頭就表明…「我很久沒有這麼不爽了…」。表示身為一名醫療人員，「工作壓力增加我認了，被禁止出國我認了，因應防疫佈署要搬遷住處我也認了。」畢竟都是自己的選擇，但是看到里長出國爽玩竟還能領補助金，讓他難以接受。

他表示，雖然知道自己知道「人權和防疫之間，並不好抓取平衡」，但希望政府能對這些為了逞一己之便，偏向疫區行的人回台灣能夠「徹底被隔離」。不僅如此，更要讓隔離期間的所有花費都強制自費，「在疫情結束後，終身不得加入健保，以後肺纖維化、大病小病通通自費！」

藥師認為，「自從你們（里長）決定從國外回來領補助的那一刻起，就已經在踐踏健保公共財、踐踏全國醫療人員的血淚。」既然已做出選擇，那麼回來也請好好承擔。

今（17）指揮中心在記者會上也表示，自3月17日起，將實行「明之故犯」法，民眾若非必要前往第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，還要加收必要費用。

同日，由於出國爽玩風波越鬧越大，帶團里長林綺芳決議題前回國，今天傍晚抵達桃園機場時強調，自己出發前並不知道有居家檢疫補償金1萬4千元，她絕對不會如網路傳言所說「爽領」這筆錢。

帶隊出團赴歐旅遊，引發各界爭議的新北市中和區里長林綺芳（右）17日返台，面對媒體她向社會鞠躬致歉。（范揚光攝）

(中時電子報)