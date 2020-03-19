中央流行疫情指揮中心18日一口起宣布新增23例確診個案，總計來到100例。有網友就發文，他認為「學校根本就是大型的集聚場所，小孩可能口罩也戴不牢，洗手也不見得確實。」現在一堆境外移入確診、疫情看起來比二月還嚴重，如果病毒是由小孩傳播出去就很麻煩，原PO因此問說「全面停課比較好吧？」問題一出後引起網友討論。

原PO在批踢踢上發文，他指出現在有一堆境外移入確診，「那些人都沒有小孩？沒有孫子嗎？擔心萬一由小孩傳播病毒出去就麻煩了，現在疫情比2月還嚴重，覺得沒有知識可以，但是沒有健康不行」，原PO說小孩抵抗力弱讓他非常擔心。

問題曝光後，引起許多網友討論，有人表示反對，因為「都放假然後跑出去玩好像更糟」、「你以為停課學生會乖乖在家？」、「全國停班停課才行 不然小孩誰顧」、「停課結果跑出去玩也很恐怖」、「台灣人颱風假都跑去逛街看電影，防疫假那些學生更會亂跑好嗎」、「台灣人的劣根性啊」、「停課小孩可以自己在家嗎？那也順便停班啊」。不過也有人說，「全部改線上課程就好啦」、「停課不是更難掌控行蹤嗎」。

(中時電子報)