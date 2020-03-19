單日狂飆23例，讓不少民眾感到恐慌，紛紛囤貨。（圖／翻攝自PTT）

全聯驚見搶購潮，網友推測是因確診破百例，引起恐慌。（圖／翻攝自PTT）

昨大賣場疑似又爆搶購潮，網友發文表示，全聯的泡麵、罐頭等商品都被橫掃，意外引發網友熱議，百例確診真的很嚇人，但這應該不是全貌，剛剛去逛明明東西很充足啊！只能說Line的長輩文很神奇。

一名網友在PTT上分享，去逛全聯時，發現罐頭、泡麵 和麵條等貨架，過半的商品已被清空，而衛生紙架也幾乎全空，到底怎麼回事？怎麼突然又開始搶。

貼文一出，不少網友紛紛留言，「100確診真der引起恐慌，大賣場一堆人」、「我只知道來一客鮮蝦魚板搶不到」、「防疫超前部署」、「夠智障！台灣會封到餓死人一樣」不過也有網友表示，「你看到的不是全部，罰你跑10家超市」、「剛從全聯回來，明明東西都充足」、「Line的長輩文真的超神奇」。

此外，有網友也開玩笑說，其實消費者沒有失去理智啊！架上衛生紙幾乎全空，還是有剩下單價較貴的衛生紙，沒有全搶完啦！

(中時電子報)