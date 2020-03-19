【現場直播】蔡英文總統府發表敞廳談話｜2020.03.19

新冠肺炎全球蔓延，各地經濟活動大受影響，台股今日盤中也大跌近700點，總統蔡英文下午在總統府發表敞廳談話，針對疫情相關發表重要談話，以穩定民心。

(中時電子報)