台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情飆破百例，指揮中心宣告今（19日）凌晨0時起，非本國籍者不得入境，且所有入境旅客須進行居家檢疫14天。若返台親友接機，依規定一律搭乘防疫計程車。從今日清晨桃園機場就出現大排長龍的計程車在等候，但有民眾爆料，竟有白牌車司機趁機魚目混珠，稱自己是防疫計程車來接客。

中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，搭上車要等待近二小時，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。（陳麒全攝）

近日台灣新冠肺炎確診多為境外移入旅客，迄今（19日）已累積108例，昨日指揮中心更下令執行鎖國政策，外籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。就連本國民眾返台後也一律要居家檢疫14天。

政府下令後，預估近萬名留學生會趁著這波情勢回台，尤其在這2天更是高峰期。由於交通部規定居家檢疫者不可搭乘大眾運輸工具，只能自行駕車、親友接送或搭乘防疫車隊，今天清晨起桃園機場入境計程車等候區就有大排長龍的旅客，人龍長達100多公尺讓桃機還安插保全做人流控管。

不過，PTT上卻有網友爆料，昨（18日）從機場出關後去標示有「登記防疫計程車」的櫃台等候時，有自稱也是防疫計程車業者前來招攬，表示一樣有政府認證，並主動喊價。原PO當下還存留著懷疑，並未隨他而去，但她看到，「馬上就有其他的旅客跟著走了」。

後來，原PO找到了真的防疫計程車，搭車的流程嚴謹，還要排隊填表消毒等等，呼籲其他民眾要小心不要被冒充成防疫計程車的業者騙了！更不要貪便宜去搭乘白牌車，她發現假冒的司機幾乎都沒戴口罩，車子肯定也沒確實做好消毒，大家要多家注意。

(中時電子報)