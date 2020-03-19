中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布新增8位確診病例，總計達108例，也在記者會上透露，目前仍有85團、1100位台灣旅客仍在國外。對此，許多網友大感不能理解，憤怒問那些還出國玩的人「到底還有什麼可玩的？」有人因此透露自己身邊就有認識的人仍在歐洲旅遊，更揭示這些遊客的「真實心態」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前已沒有台灣旅行團在日本或韓國，但截至昨晚為止，其他地區，不分東南亞、歐洲、北美、南美、北非等共有85團、1100多國人在國外。觀光局將會聯繫這些旅行團，通知旅遊團入境時要用電子聲明通報、加速檢疫通關。目前所有入境旅客從今天凌晨零時起，均需居家檢疫14天。

聽聞還有1100多國人還在國外的消息，許多網友紛紛表示不解，都什麼時候了還在玩、還不快回來？有網友因此發文透露，上禮拜看到他學長去歐洲蜜月旅行，到現在還沒有回來。該網友指出，去之前就已經有相關疫情傳出，但學長基於「不想浪費錢」的心態，還是出國了。

該網友說，結果學長到了歐洲當地後發現疫情不斷升溫，讓他不斷接到親朋好友關心、在當地也一直看到疫情相關新聞、想要保護自己但也因買不到口罩，索性都不戴。最後只能在臉書發文要大家放心，「反正出國都出國了，不如行程跑完」，會不會中鏢就等到時返台再說了。

爆料一出後，許多網友看完都爆氣了，留言「中獎回國免費醫療啊~爽」、「這種的回來不要亂跑就偷笑了好了嗎」、「這時候還會出去的都是這種，再來靠腰政府當初不升三級」、「看準台灣會治療他們啊」。

(中時電子報)