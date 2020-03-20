兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ 10:482020/03/20 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛服部長陳時中今回應兒子設計罷韓T一事。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，罷韓第三階段投票也成為政治熱門話題。衛福部長陳時中兒子設計師陳彥安，日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，而引起網友討論。對此，陳時中今20日受訪被問及此事，僅以一句話回應，「小孩子有小孩子的事情」。 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「災難必備」！ 世衛譚德塞：陸首次無新增病例 是驚人成就啊！ 為何蔡要發「緊急命令」？網嘆：問題又在民進黨... (中時電子報) #陳時中 #罷韓 #設計師 #陳彥安 #罷韓T恤 #衛服部 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 組合藏玄機 陳張同台就有事 04:102020/03/16 生活新聞 罷韓北上狀告陳雄文 藍議員：別再鬧了 12:292020/03/16 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ 19:202020/03/16 政治 打出有感節奏 別被罷韓牽著走 01:062020/03/17 政治要聞 反制罷韓！高巿議國民黨提3點呼籲 11:252020/03/18 政治 罷韓投票若在這天 網：罷免不可能成立 12:072020/03/18 政治 台鎖國防疫 陳時中：即日起歐美線機師入境要隔離 15:182020/03/18 生活 反制罷韓 藍籲守護高雄停看聽 04:102020/03/19 地方新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ 16:022020/03/19 政治 陳時中兒子設計罷韓T恤 村長說話了 23:542020/03/19 政治 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 陳時中兒子設計罷韓T恤 村長說話了 - 新聞 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ - 政治 村長驚爆桃園中壢健身館涉違法！「館長」氣炸回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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