新冠肺炎疫情延燒，罷韓第三階段投票也成為政治熱門話題。衛福部長陳時中兒子設計師陳彥安，日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，而引起網友討論。對此，陳時中今20日受訪被問及此事，僅以一句話回應，「小孩子有小孩子的事情」。

陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！
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(中時電子報)

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