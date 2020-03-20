新冠肺炎疫情延燒，罷韓第三階段投票也成為政治熱門話題。衛福部長陳時中兒子設計師陳彥安，日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，而引起網友討論。對此，陳時中今20日受訪被問及此事，僅以一句話回應，「小孩子有小孩子的事情」。

(中時電子報)