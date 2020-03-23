英國白金漢宮恐淪陷！女王伊麗莎白二世緊急於2周前前往溫莎城堡的原因曝光，據英國媒體報導，白金漢宮一名員工新冠肺炎病毒檢測呈現陽性，才讓女王趕緊離開。

英國女王伊麗莎白二世於2周前緊急撤離白金漢宮。

英國女王伊麗莎白二世於12日緊急前往倫敦郊區的溫莎城堡，當時英國新冠肺炎疫情才急速升溫，外界多和疫情大爆發作聯想，那時有王宮內部人士強調，女王前往溫莎只是例行周末假期。

不過女王撤離白金漢宮的內幕可能更不單純，據英國《太陽報》（The Sun）報導，王室消息人士透露，女王會離開倫敦的居所，是因為白金漢宮內部有員工新冠肺炎病毒檢測呈現陽性，消息人士並未透露該名員工姓名，只表示該名員工身體不舒服，於3月中旬檢測出陽性反應，當時女王還居住在白金漢宮。

得知一名員工確診後，所有曾和該名員工接觸過的王室員工已全部進行隔離。消息人士指出，目前尚不清楚女王和這名確診員工平常接觸頻率有多頻繁，不過這名員工是在女王離開前確診，加上白金漢宮有約500名員工，不難想像會造成一定程度的影響。

已知這名確診員工正在康復當中。

針對報導，王室發言人回應，「不評論個別員工」，同時表示，王宮已採取必要措施來保護所有相關員工及人員。

消息人士透露，女王現在身體狀況良好。

(中時電子報)