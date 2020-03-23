「國標女王」劉真不幸逝世享年44歲 眾親友、粉絲哀痛

「國標舞女王」劉真22日深夜病逝，享年44歲，2月7日她因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀，但熬不到排隊換心，奮鬥45天仍不幸敗給病魔。據本刊獨家消息，知情人士表示，劉真狀況一直都非常嚴重，最近幾天的最新狀況是傳出每天都送開刀房清創，且可能因為心室輔助器續命的副作用下，腳趾頭可能都已陸續截除，狀況看到的人都覺得非常可憐。

劉真進北榮動心臟主動脈瓣膜狹窄手術，未料手術後未復跳成功，緊急裝上葉克膜、後再接心室輔助器續命，以及外接式的人工肺，但是因為心室輔助器造成血栓，之前也陸續開腦清除，據知情人士指出，劉真腦部多次開刀後可能因無法消踵，情況並不好且意識也都很少清楚過，直到近日已傳截腳趾。

劉真因陪女兒看診，才檢查出心臟有狀況，醫師建議盡早手術，否則可能得面臨心臟衰竭猝死或腦中風的風險，因此她與家人商量後入院開刀，沒想到發生狀況，劉真於北榮住院搶救45天，仍宣告不治死亡，目前劉真老公辛龍、雙方經紀人都聯繫不上，榮總公關則表示：「尊重家屬意見，家屬尚未授權，無法代為證實」。

(中時電子報)