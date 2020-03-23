劉冠廷去年憑《陽光普照》讓人不寒而慄的「菜頭」一角奪下金馬獎最佳男配角，22日他與演員何潔柔、喜翔及導演黃駿傑、監製唐在揚出席新片《小春與豬排》於金穗獎影展的大銀幕首映。劉在片中化身慈眉善目的單親爸，和飾演他女兒的何潔柔一段父女情溫馨動人，眾人還要和迷你小豬對戲，相當逗趣。

劉冠廷、何潔柔、喜翔及導演黃駿傑出席新片《小春與豬排》金穗獎影展首映。（國家電影中心提供）

劉冠廷回憶，當初為了要和12歲的何潔柔培養自然的父女關係，他有一天還特地驚喜出現在何的小學校門口，接她放學，事先預習片中的橋段，何潔柔笑著說：「拍戲空檔我們會聊天、一起跟豬玩，邊拍邊培養默契，有次他真的來學校接我放學，然後一起搭捷運到拍攝主場景。」她在映後分享喊著劉冠廷「爸爸」，可見兩人戲裡戲外的好感情。

劉冠廷和12歲的何潔柔，拍片現場十分逗趣。（興揚電影提供）

有趣的是，片中小豬名為「夏草」，聰明絕頂，拍過廣告經驗足，在現場總能走到劇組要求的定位，劉冠廷大讚：「節奏很好，常常一顆鏡頭就OK，真的是神豬！」而導演黃駿傑透露當初想挑一隻外型可愛的豬，「我們攝影師一看到夏草照片，就讚嘆牠是豬界妻夫木聰，母的話就是新垣結衣！」而觀眾也關心夏草的現況，導演掛保證說：「放心，他現在開心地在馬場草原奔跑，拍完這部片就遠離塵囂！」

劉冠廷在片中飾演不慎從高處摔落的工人，幾乎全程拄拐杖狼狽演出，被問起如何揣摩跛腳，劉冠廷大笑說：「一開始還很天真跟導演說『要不要乾脆打真的石膏』，定裝後馬上後悔，最後做了一個假的石膏穿脫，不過用久了會咬腳破皮。」他也坦言自己犯了一個嚴重的錯誤，「有一位工作人員真的跛腳，我就跑去和他討教，發現自己在片中拄拐杖用錯邊，下次會改進。」導演黃駿傑連忙補充：「每個人習慣不同，走路施力點沒有一定的位置。」

劉冠廷和12歲的何潔柔及小豬對戲，拍片現場十分逗趣。（興揚電影提供）

《小春與豬排》是「拍台北」電影劇本競賽中第一名，成本300萬元，現年37歲的導演黃駿傑透露該片共拍了12天，這次除了小孩和動物，拍戲的開鏡和殺青日都正巧颱風天，被視為拍片最難控制的3件事都遇上了。接下來他正籌備《親愛寶貝》，繼續將創作核心聚焦於親情議題，希望自己能在40歲前完成電影劇情長片。《小春與豬排》4月5日晚間10點在公視人生劇展播出。

(中時 )