紐約成為美國新冠肺炎疫情最嚴峻地區，監獄感染情況也同樣慘烈，至今已有38人確診。

紐約市監獄新冠肺炎疫情大爆發，位在布魯克林區的大都會拘留中心也有囚犯確診。

美聯社報導，紐約市里克斯島（Rikers Island）的監獄以及其他鄰近監獄至今一共有38人確診新冠肺炎，成為全美監獄疫情最嚴峻的地區，當中一半以上患者為囚犯。

21日紐約市監獄出現首起新冠肺炎確診病例，一名剛關押進布魯克林區大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）沒幾天的男子表明胸痛，之後確診，目前和他一同關押的囚犯以及曾和該名囚犯接觸的矯正人員已全數隔離。

美國是全球關押最多犯人的國家，目前有超過220萬人入監服刑。

為防堵新冠肺炎疫情擴散，紐約市矯正委員會臨時主席薛曼（Jacqueline Sherman）呼籲有關單位釋放身體狀況較差或是罪刑較輕微的2,000名囚犯，包含50歲以上犯人、有肺部、心臟問題的人士、因違反假釋規定遭扣押的人士，以及刑罰不滿一年的犯人。

目前全美其他地區監獄已陸續釋放囚犯，例如洛杉磯已釋放600人，舊金山釋放300人。

麻州律師James Pingeon形容，監獄疫情就像「即將來臨的海嘯」，一旦侵襲到岸邊就太晚了，他認為釋放所有囚犯是不切實際的，但至少要釋放那些被視為安全的囚犯，並且愈多愈好，以避免里克斯島監獄疫情大爆發的情況重演。

監獄內要防止疫情擴散並不容易，美國非營利法律服務機構「Uptown People's Law Center」指出，監獄或拘留所沒辦法做到最基本的防疫措施，例如不能使用乾洗手，因為裡面含有酒精成分，在監獄內被視為違禁品；囚犯打噴嚏時也無法摀住嘴巴，因為他們的雙手通常是上銬的。

此外，里克斯島監獄前醫療主任Jonathan Giftos指出，每天都有許多人員進出監獄，「這不是一個封閉的系統」，根本無法保護囚犯及矯正人員的健康，他更警告，因為年齡及身體狀況的關係，布魯克林區大都會拘留中心可能有將近1／3人員感染新冠肺炎後，會出現嚴重併發症。

(中時電子報)