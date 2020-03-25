紐約新冠肺炎疫情大爆炸，過去幾天，許多紐約客「逃離」這顆大蘋果，導致其他地區病例數激增，白宮昨（24）日呼籲，所有逃至美國其他城市的紐約客自行隔離14天。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美媒CNBC、路透社報導，紐約新冠肺炎病例飆升的速度令人擔心，截至昨日，紐約州共有25,665例確診，全美則有44,183例，紐約病例占了一半以上，當中紐約市共有15,597例。

紐約疫情急速升溫，紐約客成為眾矢之的，儘管紐約州長古莫（Andrew Cuomo）已在20日下達禁足令，在非必要情況下，民眾不得離開，不過在禁足令生效前、甚至過去幾天，仍不斷有紐約客前往全美各地。

作為美國防疫指揮官的副總統彭斯（Mike Pence）昨日呼籲，要求任何離開紐約市大都會區、前往全美各地的人士，自行隔離14天。彭斯說，「我們鼓勵任何離開紐約大都會區的人士，監控自己的體溫，注意是否出現症狀。」

(中時電子報)