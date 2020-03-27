「罷韓」連署送件目前正在審核中，第二階段若通過，將邁入第三階段罷免投票，民進黨台北市議員王世堅送韓國瑜8個字︰「坦然面對，從容就義」。

王世堅在媒體人黃暐瀚節目《暐瀚17Talk 》中建議說，韓國瑜冷靜、謙卑地坦然面對罷免、從容就義，不必有任何做法。倒是因為罷免倒數計時，剩幾個月的時間而已，所以韓國瑜現在要把握時間，一分鐘當兩分鐘用。

王世堅指出，當時罷韓剛開始時，若他是韓國瑜，既然時間有限，乾脆就搬到高雄市政府去住，省去舟車勞頓，你想想每天上下班，不管住多近多遠，一天至少省下1個多小時，就拿來與高雄市民有約，這是個態度，把握每一分鐘。

至於罷免團體每天貼文開嗆，王世堅表示，我們要尊重，因為罷韓一定有個理由在。當時高雄市民投給韓國瑜，覺得有點受騙，因此只有高雄人才能決定要原諒、還是要追究，他們才有原諒的權力。不管韓國瑜是不是有心要做事，就要「坦然面對，從容就義」。

(中時電子報)